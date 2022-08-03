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Кулеба рассказал, при каких обстоятельствах Украина разорвет дипотношения с Беларусью Лукашенко

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 11:20

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что считает необходимым разорвать дипломатические отношения с Беларусью, если ее армия зайдет на территорию Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью "Укринформу".

Дмитрий Кулеба сказал, что хорошо помнит заверения Минска, что с территории Беларуси для Украины нет никакой угрозы, а затем через белорусскую границу началось наступление на Киев; что россияне регулярно наносят удары по Украине с территории Беларуси.

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"У нас нет иллюзий относительно Беларуси, а есть трезвый анализ происходящего и того, каким образом не давать дополнительных поводов Лукашенко принимать те или иные решения. Я уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения", - заявил он.

Напомним, ЕвроПравда публиковала эдиториал с призывом прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко Хватит симуляции. Почему Украина должна разорвать отношения с Беларусью Лукашенко

Также на эту тему: Украинская стратегия по Беларуси: что Киев должен изменить как можно быстрее

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Темы: Кулеба ДмитрийБеларусьмеждународные отношенияМИД
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