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Белый дом отреагировал на сообщение о "недоверии" Байдена к Зеленскому

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 15:27
Байден и Зеленский, фото Getty Images

Президент США Джо Байден выражал свое восхищение лидерством президента Зеленского в военное время и намерен продолжать поддерживать Украину.

Об этом на брифинге сообщил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, пишет "Европейская правда".

Кирби комментировал статью американского журналиста Томаса Фридмана в издании The New York Times, где тот написал, что "Между Белым домом и президентом Владимиром Зеленским существует глубокое недоверие".

"Да, президент много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время. Очевидно, он много раз лично разговаривал с президентом Зеленским, и он знает – понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ. И именно поэтому он по-прежнему намерен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии" - сказал Кирби.

"Он приватно и публично выражал это уважение к президенту Зеленскому и вызовам, с которыми он и его сограждане сталкиваются" - добавил он.

В Офисе президента Украины на днях заявили о согласии между США и Украиной о необходимости организовать в ближайшее время разговор президентов Украины и США.

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Темы: БайденЗеленскийСША
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