Херсонщина: ВСУ уничтожили вражеские склады в Чернобаевке и Бериславе – Заветневич

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич сообщил, что украинские защитники уничтожили два вражеских склада боеприпасов в Херсонской области.

Источник: Завитневич в Facebook

Прямая речь: "Украинские защитники "минуснули" два вражеских склада боеприпасов на Херсонщине".

Детали: По словам Завитневича, ВСУ уничтожили 19 российских военных, мобильную станцию спутниковой связи, противотанковый ракетный комплекс, два автомобиля и полевые склады в Чернобаевке и Бериславе.