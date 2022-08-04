Россияне выпустили по Никополю 60 "Градов": повреждены десятки домов и техника

Ночью 4 августа российские оккупанты снова обстреляли Днепропетровщину, в результате чего одна женщина получили ранения; по городу Никополь выпустили 60 "Градов" – повреждены десятки домов.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Напряженная ночь тревог и обстрелов. Под вражеский удар попали два района области ­– Никопольский и Криворожский.

Российские войска дважды обстреляли Никополь. На жилые кварталы прилетели 60 снарядов из "Градов". Предварительно люди не пострадали".

Детали: В Никополе один дом уничтожен, почти 50 – повреждены, также задело около 30 хозяйственных сооружений. На двух частных дворах произошло возгорание – пожары потушили спасатели.

фото из Telegram Резниченко

Обстрелом повреждены здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей.

фото из Telegram Резниченко

Оккупанты перебили в Никополе две линии электропередач, в результате чего без света остались более 3 тысяч никопольчан. На месте работают аварийные бригады электриков.

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фото из Telegram Резниченко

В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Карповскую и Широковскую общины.

фото из Telegram Резниченко

В Широком есть разрушение жилья, 44-летняя женщина получила ранения. По словам Резниченко, пострадавшей оказали помощь – она лечится дома.