Потери оккупантов: ВСУ уже уничтожили 41 500 российских военных
С начала полномасштабной российской агрессии Вооруженные силы Украины уничтожили 41 500 оккупантов, 1 789 танков и 946 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно: "Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях".
Детали: Общие боевые потери врага с 24.02 по 04.08 ориентировочно составили:
личного состава - около 41 500 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1789 (+15) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4) ед,
артиллерийских систем – 946 (+7) ед,
РСЗО - 260 (+1) ед,
средств ПВО - 118 (+0) ед,
самолетов – 223 (+0) ед,
вертолетов – 191 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),
крылатых ракет - 182 (+2),
кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38) ед,
специальной техники – 83 (+0).