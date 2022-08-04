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Потери оккупантов: ВСУ уже уничтожили 41 500 российских военных

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 09:12
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной российской агрессии Вооруженные силы Украины уничтожили 41 500 оккупантов, 1 789 танков и 946 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях".

Детали: Общие боевые потери врага с 24.02 по 04.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 41 500 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1789 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4) ед,

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артиллерийских систем – 946 (+7) ед,

РСЗО - 260 (+1) ед,

средств ПВО - 118 (+0) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),

крылатых ракет - 182 (+2),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38) ед,

специальной техники – 83 (+0).

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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