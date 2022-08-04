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"Сливал" позиции защитников: СБУ схватила корректировщика огня по Николаевщине

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 10:53
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня по Николаевщине, который признался, что после передачи данных российским военным оккупанты неоднократно били ракетами по городу.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Задержанный Службой безопасности корректировщик передавал врагу точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе".

 

Детали: Он активно "сливал" данные через группы в соцсетях и мессенджерах, администрируемых российскими спецслужбами.

 

В ходе обыска у задержанного корректировщика изъяты средства связи, содержащие доказательства его преступной деятельности.

 

Что предшествовало: 30 июля СБУ задержала жителя Николаева, который передавал информацию о позициях ВСУ российским спецслужбам, а те планировали использовать эти данные для нанесения ракетных ударов по Николаевщине.

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Темы: войнаНиколаевская областьУкраинаРосcия
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