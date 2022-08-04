"Сливал" позиции защитников: СБУ схватила корректировщика огня по Николаевщине
Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня по Николаевщине, который признался, что после передачи данных российским военным оккупанты неоднократно били ракетами по городу.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Задержанный Службой безопасности корректировщик передавал врагу точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе".
Детали: Он активно "сливал" данные через группы в соцсетях и мессенджерах, администрируемых российскими спецслужбами.
В ходе обыска у задержанного корректировщика изъяты средства связи, содержащие доказательства его преступной деятельности.
Что предшествовало: 30 июля СБУ задержала жителя Николаева, который передавал информацию о позициях ВСУ российским спецслужбам, а те планировали использовать эти данные для нанесения ракетных ударов по Николаевщине.