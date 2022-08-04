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"Зливав" позиції захисників: СБУ схопила корегувальника вогню по Миколаївщині

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 10:53
Зливав позиції захисників: СБУ схопила корегувальника вогню по Миколаївщині
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала корегувальника вогню по Миколаївщині, який зізнався, що після передачі даних російським військовим окупанти неодноразово били ракетами по місту.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Затриманий Службою безпеки коригувальник передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні".

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Деталі: Він активно "зливав" данні через групи в соцмережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами.

 

Під час обшуку у затриманого коригувальника вилучено засоби зв’язку, що містять докази його злочинної діяльності.

 

Що було раніше: 30 липня СБУ затримала жителя Миколаєва, який передавав інформацію про позиції ЗСУ російським спецслужбам, а ті планували використати ці дані для завдання ракетних ударів по Миколаївщині.

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Теми: війнаМиколаївська областьУкраїнаРосія
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