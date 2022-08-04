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Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 августа 2022, 12:43
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский собирал в четверг Ставку с участием военных и силовиков по "безотлагательным вопросам безопасности".

Источник: пресс-служба СНБО

Дословно: "4 августа 2022 года под председательством президента Украины - верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.

В ходе заседания, в котором приняли участие ключевые руководители сектора безопасности и обороны, был рассмотрен ряд неотложных вопросов безопасности".

Детали: Указано, что первым в повестке дня присутствующие обсудили вопрос о состоянии обеспечения Сил обороны необходимым вооружением и военной техникой.

Стороны также заслушали информацию о состоянии выполнения решений Ставки, принятых на предыдущих заседаниях.

Указывается, что была отмечена персональная ответственность руководителей сектора безопасности и обороны за выполнение приказов и директив верховного главнокомандующего Украины Зеленского.

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Был заслушан доклад о продолжении действия Сводного плана территориальной обороны и отчет относительно общей мобилизации.

В сообщении указано, что по всем рассмотренным вопросам повестки дня были приняты соответствующие решения, без уточнения деталей.

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Темы: ЗеленскийвойнаСНБО
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