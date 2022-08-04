Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ обвинила США в отравлении Чавеса биологическим оружием

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 16:55
Уго Чавес, фото из открытых источников

Минобороны России обвинило США в отравлении лидера Венесуэлы Уго Чавеса "биологическим оружием". 

Источник: РИА Новости

Детали: Минобороны РФ утверждает, что предыдущий президент Венесуэлы Чавес был отравлен препаратом, который при краткосрочном введении провоцирует развитие рака. Препарат, по их мнению, разрабатывали Штаты, а использовала его для отравления Чавеса Клаудия Диас.

Дословно: "Причинно-следственную связь между смертью венесуэльского лидера и разработками в области биологического оружия подтверждают данные судебно-медицинской экспертизы и свидетельские показания проводивших лечение Чавеса кубинских врачей об атипичном протекании болезни и ее устойчивости к применению лекарственных средств".

Справка: О смерти Уго Чавеса в возрасте 58 лет объявили в 2013 году. По официальной версии, Чавес скончался в Каракасе, где проходил лечение от острой респираторной инфекции. В 2011 году ему была диагностирована злокачественная опухоль в тазовой области. По завершении курса лечения Чавес заявил, что не видит необходимости в дальнейшем лечении от рака и чувствует себя хорошо. Впоследствии он объявил о том, что полностью излечился от рака, однако незадолго до смерти заявил, что еще нужно лечение.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: РосcияСША
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россияне обстреляли Харьков, есть пострадавшие

ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

"Газпром" сжигает газ вместо поставок в страны ЕС – СМИ

Резников об Amnesty: Сомнение в праве украинцев на сопротивление геноциду – это извращение

обновлено от 14:51На Луганщине обстреляли авто с топ-коллаборантами

Все новости...
Росcия
Бывшая жена Путина зарабатывает миллионы на особняке, который получила от власти – расследование
Белорусская карта, или "Откуда на Беларусь готовилось нападение"
Twitter заблокировал аккаунты пропагандистов РИА "Новости" в ЕС и Британии
Последние новости
03:08
США объявили вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией
02:15
ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Херсоне
01:29
Зеленский заменил Венедиктову Костиным в СНБО
00:38
РФ трижды била по Сумщине, но обошлось без жертв
23:58
Россияне устроили "войну" бара в Тбилиси, заставляющий посетителей из РФ откреститься от войны в Украине
23:49
Россияне не опубликовали интервью хоккеиста Гашека, сказавшего о признаках фашизма в РФ
23:37
В Берлине против проведения выставки уничтоженной российской техники перед посольством РФ
23:23
Посольство Азербайджана в Британии ненадолго захватили радикалы
23:08
Какие эмоции испытывают беженцы за границей – объясняют психологи
23:03
Россияне обстреляли Харьков, есть пострадавшие
Все новости...