РФ обвинила США в отравлении Чавеса биологическим оружием

Минобороны России обвинило США в отравлении лидера Венесуэлы Уго Чавеса "биологическим оружием".

Источник: РИА Новости

Детали: Минобороны РФ утверждает, что предыдущий президент Венесуэлы Чавес был отравлен препаратом, который при краткосрочном введении провоцирует развитие рака. Препарат, по их мнению, разрабатывали Штаты, а использовала его для отравления Чавеса Клаудия Диас.

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Дословно: "Причинно-следственную связь между смертью венесуэльского лидера и разработками в области биологического оружия подтверждают данные судебно-медицинской экспертизы и свидетельские показания проводивших лечение Чавеса кубинских врачей об атипичном протекании болезни и ее устойчивости к применению лекарственных средств".

Справка: О смерти Уго Чавеса в возрасте 58 лет объявили в 2013 году. По официальной версии, Чавес скончался в Каракасе, где проходил лечение от острой респираторной инфекции. В 2011 году ему была диагностирована злокачественная опухоль в тазовой области. По завершении курса лечения Чавес заявил, что не видит необходимости в дальнейшем лечении от рака и чувствует себя хорошо. Впоследствии он объявил о том, что полностью излечился от рака, однако незадолго до смерти заявил, что еще нужно лечение.