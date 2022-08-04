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ЕС хочет выделить Украине 8 млрд евро макрофина до сентября

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 17:08

Европейский Союз, несмотря на трудности, намерен выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере восьми миллиардов евро до сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Reuters в четверг заявил источник в правительстве Германии.

Отмечается, что часть транша будет состоять из грантов, которые не нужно возвращать, а другая часть – из займов.

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По данным источника, Германия внесет свой вклад в новый пакет помощи, при этом другие страны ЕС, такие как Италия и Франция, пока воздержались. Берлин находится в тесном контакте с другими членами Евросоюза и Европейской комиссией по этому вопросу.

Новый транш макрофина должен поддержать бюджет украинского правительства, в то время как военная и гуманитарная помощь, а также помощь для восстановления Украины будут финансироваться из других источников, добавил источник.

Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере до девяти миллиардов евро. Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине 2 августа.

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После этого в Европейской комиссии заявили, что у них нет достаточно финансовых гарантий для быстрого выделения второго транша, что заставило Офис президента заявить, что этот процесс тормозят "некоторые страны ЕС, в частности Германия".

Темы: ЕСУкраинаденьги
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