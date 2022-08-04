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В Берлине против проведения выставки уничтоженной российской техники перед посольством РФ

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 23:37

Недавно уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что власти Берлина отказались разрешить проведение выставки уничтоженной в Украине российской техники перед посольством РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

По словам Мельник, два оператора музеев вызвались выставить российскую военную технику, но Берлин отклонил их заявку.

"Уничтоженная военная техника России, которая будет выставлена ​​в центре Берлина, должна дать людям в Германии своими глазами ощутить жестокую войну на уничтожение", - пояснил он.

"Поэтому украинцы в шоке от того, что окружное управление Митте (район Берлина) отклонило эту заявку с абсолютно надуманным обоснованием", - добавил посол, назвав отказ "настоящим скандалом".

Мельник обратился к мерке Берлина Франциску Гиффай с просьбой разрешить ситуацию. По состоянию на данный момент ответа от берлинских властей не было.

Напомним, выставка уничтоженной в Украине российской военной техники ранее состоялась, в частности, в Варшаве, Вроцлаве и Праге.

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Темы: ГерманияРосcия
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