Орбан назвал "идиотами" тех, кто считает его расистом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил перед собранием консерваторов в Техасе и призвал их объединить усилия, чтобы вернуть себе контроль над институтами Вашингтона и Брюсселя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Выступая в Далласе в четверг, Орбан не упомянул о своих скандальных заявлениях в Румынии о "смешанных расах" в Европе, но сказал: "Христианский политик не может быть расистом".

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Венгерский премьер также назвал тех, кто считает его расистом или антисемитом, просто идиотами.

"Я уже вижу завтрашние заголовки. Ультраправый европейский расист и антисемит, троянский конь Путина, выступает с речью на конференции консерваторов. Но я не хочу давать им никаких идей, они лучше знают, как писать фейковые новости", - заявил Орбан.

Орбан подверг критике бывшего президента США Барака Обаму, мегадонора Демократической партии Джорджа Сороса и "глобалистов".

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"Мы должны вернуть институты в Вашингтоне и Брюсселе. Мы должны координировать передвижение наших войск, потому что перед нами стоит общий вызов. У вас есть два года, чтобы подготовиться", - добавил он, очевидно имея в виду президентские выборы в США в 2024 году.

Орбан вызвал овации, когда зачитал венгерскую конституцию, признающую брак только между мужчиной и женщиной.

"Меньше гендеров и больше рейнджеров, меньше дрэг-квин и больше Чака Норриса", - сказал он.

Во вторник Орбан посетил бывшего президента США Дональда Трампа в его гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Трамп, назвавший Орбана своим другом, обратится к конференции американских консерваторов в субботу.

Напомним, в последние годы Орбан часто критикует Европейский Союз, в частности из-за его обвинений в нарушении прав человека и верховенства права Будапештом.

Последним поводом к напряжению стали слова венгерского премьера о "смешении рас" и "упадке Европы", произнесенные в пределах "летнего университета Тушваньош" в курортном городке Беиле Тушнад в Румынии. Они немедленно вызвали возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.

Ранее Дональд Трамп, объявлявший о намерениях принять участие в выборах в 2024 году, заявил, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО.

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