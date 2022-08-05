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Россияне снова обстреляли Николаев: 1 погибший и 22 раненых, среди них ребенок

Ирина БалачукПятница, 5 августа 2022, 19:50
Россияне снова обстреляли Николаев: 1 погибший и 22 раненых, среди них ребенок
Последствия российских обстрелов Николаева днем 5 августа. Фото с Telegram Замазеевой

Российские оккупанты днем 5 августа обстреляли Николаев, в результате чего один человек погиб и более 20 получили ранения.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram, мэр города Александр Сенкевич Telegram, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: Замазеева сообщила, что по состоянию на 17:17 уже известно о 22 раненых.

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Тяжелые ранения получил 13-летний парень, который в момент атаки россиян находился у входа в церковь.

Подростка с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости, в тяжелом состоянии доставили в реанимацию областной больницы.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 19:00 известно об одном погибшем. Мужчина 1980 года рождения скончался из-за полученных травм. 

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Фото из Telegram Тимошенко 

Замазеева уточнила, что после обеда оккупанты наносили удары со стороны Херсона. Под обстрелы попали Балабановка и Корабельный район Николаева.

 
Фото из Telegram Тимошенко 

Мэр города Александр Сенкевич добавил, что площадь поражения очень большая. В результате обстрелов поврежден 21 частный дом. В 17 из них есть попадания обломков от боеприпасов в крышу, выбитые окна и изуродованный фасад. Еще в 4 частных домах произошли пожары в результате обстрела.

В 5 многоэтажках выбиты окна. Также повреждены здания двух частных предприятий.

По состоянию на 19:30 известно о 22 раненых, среди которых 13-летний подросток. Двое пострадавших находятся в реанимации, еще одного оперируют.

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Темы: Николаеввойнажертвы
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