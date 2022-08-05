Россияне снова обстреляли Николаев: 1 погибший и 22 раненых, среди них ребенок
Российские оккупанты днем 5 августа обстреляли Николаев, в результате чего один человек погиб и более 20 получили ранения.
Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram, мэр города Александр Сенкевич Telegram, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Детали: Замазеева сообщила, что по состоянию на 17:17 уже известно о 22 раненых.
Тяжелые ранения получил 13-летний парень, который в момент атаки россиян находился у входа в церковь.
Подростка с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости, в тяжелом состоянии доставили в реанимацию областной больницы.
Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 19:00 известно об одном погибшем. Мужчина 1980 года рождения скончался из-за полученных травм.
Замазеева уточнила, что после обеда оккупанты наносили удары со стороны Херсона. Под обстрелы попали Балабановка и Корабельный район Николаева.
Мэр города Александр Сенкевич добавил, что площадь поражения очень большая. В результате обстрелов поврежден 21 частный дом. В 17 из них есть попадания обломков от боеприпасов в крышу, выбитые окна и изуродованный фасад. Еще в 4 частных домах произошли пожары в результате обстрела.
В 5 многоэтажках выбиты окна. Также повреждены здания двух частных предприятий.
По состоянию на 19:30 известно о 22 раненых, среди которых 13-летний подросток. Двое пострадавших находятся в реанимации, еще одного оперируют.
Предыстория:
- Ночью 5 августа Корабельный район Николаева обстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром – из ствольной дальнобойной артиллерии "Пион".
- В Николаеве решили ввести долгий комендантский час – с 23 часов 5 августа до 5 утра 8 августа.