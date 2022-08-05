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Кремль советует не ждать звонка Путина и Макрона: Франция – не друг

"Европейская правда"Пятница, 5 августа 2022, 17:01

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу прокомментировал длительный перерыв в телефонных переговорах президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Коммерсант".

"Во-первых, Франция – это недружественное государство из-за тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны. А не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент и сейчас это просто не нужно. Если возникнет такая необходимость, то они смогут позвонить по телефону в любую минуту", – сказал Песков журналистам во время пресс-кола.

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Президента Франции не раз критиковали за телефонные разговоры с Путиным уже во время войны в Украине.

Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что разговоры с президентом РФ не имеют смысла, а экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала их звонками террористу.

После визита в Киев в июне Макрон заявил, что его звонки Путину нередко происходили по просьбе Киева, но чаще он звонил по собственной инициативе.

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Макрон также признал, что его общение с Владимиром Путиным не дало результата, и после визита в Украину он стал особенно это чувствовать.

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Темы: ПутинМакронФранцияРосcия
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