Люди, чьи дворы затопило в Демидове, получат по 20 тысяч гривен – глава ОВА

Пострадавшие от подтопления реки Ирпень в Демидове домохозяйства получат по 20 тысяч гривен.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "4 августа на сессии Дымерского поселкового совета депутаты приняли решение о выделении пострадавшим жителям по 20 тысяч гривен через программу социальной защиты населения "Забота". Для этого из областного бюджета Дымерской общине передали 2 млн 400 грн".

Детали: По словам главы ОВА, сейчас необходимые ремонтные работы на шлюзе завершены и насосная станция начала откачку воды.

Уровень воды уже упал на 70 сантиметров, вода начала отступать от частных домохозяйств.

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