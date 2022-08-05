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Люди, чьи дворы затопило в Демидове, получат по 20 тысяч гривен – глава ОВА

Ирина БалачукПятница, 5 августа 2022, 17:59
Демидов. Фото Эльдара Сарахмана, УП

Пострадавшие от подтопления реки Ирпень в Демидове домохозяйства получат по 20 тысяч гривен.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "4 августа на сессии Дымерского поселкового совета депутаты приняли решение о выделении пострадавшим жителям по 20 тысяч гривен через программу социальной защиты населения "Забота". Для этого из областного бюджета Дымерской общине передали 2 млн 400 грн".

Детали: По словам главы ОВА, сейчас необходимые ремонтные работы на шлюзе завершены и насосная станция начала откачку воды.

Уровень воды уже упал на 70 сантиметров, вода начала отступать от частных домохозяйств.

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Предыстория:

  • Дамба на реке Ирпень была повреждена еще в начале полномасштабной войны в результате боевых действий.
  • Из-за высокого повышения уровня воды в селе Демидов было частично подтоплено около 100 частных домов.

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Темы: Киевская областьвойна
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