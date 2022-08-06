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ISW: Россияне используют ЗАЭС для обстрела Никополя

Анастасия КалатурСуббота, 6 августа 2022, 04:40
ISW: Россияне используют ЗАЭС для обстрела Никополя
ФОТО: GETTY

Россияне неоднократно использовали артиллерийские системы, намеренно размещенные на территории Запорожской АЭС, для обстрела целей за Днепром, в частности Никополя.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Российские войска, по всей вероятности, продолжают использовать позиции вокруг ЗАЭС для обстрела Никополя с противоположной стороны Каховского водохранилища. Министерство обороны Великобритании также оценило, что российские войска используют объекты на ЗАЭС и в городе Энергодар как приют, где отдыхают и защищают свое оборудование от украинских ударов, учитывая охранный статус АЭС.

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Также ISW пишет, что российские войска провели безуспешные наземные штурмы населенных пунктов к югу от Бахмута и безуспешно пытались продвинуться в Лозовую в Херсонской области, предположительно нацелившись на украинский плацдарм на реке Ингулец. Также россияне провели несколько ограниченных наземных атак к северу, северо-западу и юго-западу от Донецка. Российские и украинские войска обменялись тяжелым артиллерийским огнем в Песках – по мнению аналитиков ISW, это свидетельствует о том, что россияне вряд ли возьмут полный контроль над Песками.

Оккупационные власти, вероятно, активизируют работу по паспортизации и введению рублей, сбору данных гражданского населения на оккупированных территориях в рамках подготовки к будущим псевдореферендумам. Кроме того, ISW пишет, что Кремль продолжает заменять украинских коллаборационистов в оккупационных администрациях российскими чиновниками.

РФ формирует новые добровольческие батальоны в Омской и Самарской областях.

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Напомним: Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует Запорожскую АЭС как военную базу для обстрела украинцев.

Темы: НикопольвойнаРосcия
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