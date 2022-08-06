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Тайвань запустил сигнальные ракеты из-за беспилотников и неопознанных самолетов

Анастасия КалатурСуббота, 6 августа 2022, 05:38
Тайвань запустил сигнальные ракеты из-за беспилотников и неопознанных самолетов
ФОТО: GETTY

Тайвань запустил осветительные ракеты, чтобы предупредить семь беспилотников над отдаленными островами Цзиньмэнь и неопознанные самолеты над отдаленными островами Мацу.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня

Детали: Министерство заявило, что войска находятся в состоянии повышенной готовности в обоих районах, расположенных неподалеку от побережья материкового Китая.

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Напомним: Пекин начал на этой неделе крупномасштабные военные учения в ответ на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай немедленно осудил визит Пелоси и пообещал принять ответные меры, заявив, что визит наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайванском проливе.

Темы: ТайваньКитай
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