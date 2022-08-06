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Уже 1060 населенных пунктов освобождены от оккупантов – президент

Катерина ТищенкоСуббота, 6 августа 2022, 23:40
Уже 1060 населенных пунктов освобождены от оккупантов – президент
фото Генштаба ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов уже 1060 населенных пунктов.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "В общей сложности уже освобождены 1060 населенных пунктов".

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Детали: Президент подчеркнул, что абсолютное большинство из них нуждаются в значительных восстановительных работах, разминировании, строительстве социальных объектов. Он поблагодарил партнеров Украины, которые приняли участие в соответствующих работах.

"Одно из наиболее ответственных направлений на август и сентябрь – это реализация нашего Fast recovery plan – то, что необходимо сделать на освобожденной от врага территории, чтобы дать людям условия для нормальной жизни и подготовиться к осенне-зимнему сезону", – сказал Зеленский.

Что предшествовало: 18 июля Зеленский сообщал, что освобождены 1028 населенных пунктов, еще 2621 на тот момент оставались оккупированными.

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Офис президента разработал план оперативного восстановления социальной инфраструктуры Украины под названием Fast Recovery – на его внедрение понадобится 17,5 млрд долларов. План был представлен на конференции в Лугано 5 июля.

Темы: Зеленскийдеоккупация
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