Уже 1060 населенных пунктов освобождены от оккупантов – президент

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов уже 1060 населенных пунктов.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "В общей сложности уже освобождены 1060 населенных пунктов".

Детали: Президент подчеркнул, что абсолютное большинство из них нуждаются в значительных восстановительных работах, разминировании, строительстве социальных объектов. Он поблагодарил партнеров Украины, которые приняли участие в соответствующих работах.

"Одно из наиболее ответственных направлений на август и сентябрь – это реализация нашего Fast recovery plan – то, что необходимо сделать на освобожденной от врага территории, чтобы дать людям условия для нормальной жизни и подготовиться к осенне-зимнему сезону", – сказал Зеленский.

Что предшествовало: 18 июля Зеленский сообщал, что освобождены 1028 населенных пунктов, еще 2621 на тот момент оставались оккупированными.

Офис президента разработал план оперативного восстановления социальной инфраструктуры Украины под названием Fast Recovery – на его внедрение понадобится 17,5 млрд долларов. План был представлен на конференции в Лугано 5 июля.