Зеленский из-за обстрела Запорожской АЭС требует дополнительных санкций
Президент Владимир Зеленский в разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил обстрел россиянами Запорожской АЭС и требует санкций на атомную отрасль оккупантов.
Источник: Зеленський в Twitter
Прямая речь Зеленского: "Поговорил с Мишелем, рассказал о ситуации на поле боя, в частности, на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества – санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо.
Положительно оценили старт экспорта зерна морским путём. Скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и другим мероприятиям. Указал на важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины".
Предыстория: 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
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