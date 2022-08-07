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Зеленский из-за обстрела Запорожской АЭС требует дополнительных санкций

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 августа 2022, 14:31
Зеленский из-за обстрела Запорожской АЭС требует дополнительных санкций
фото оп

Президент Владимир Зеленский в разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил обстрел россиянами Запорожской АЭС и требует санкций на атомную отрасль оккупантов.

Источник: Зеленський в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Поговорил с Мишелем, рассказал о ситуации на поле боя, в частности, на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества – санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо.

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Положительно оценили старт экспорта зерна морским путём. Скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и другим мероприятиям. Указал на важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины".

Предыстория: 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

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Темы: ЗеленскийЗАЭСобстрелРосcия
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