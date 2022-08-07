Зеленский пообещал "хорошие новости" от партнеров для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал хорошие новости от партнеров по пакетам поддержки уже на следующей неделе.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского к украинскому народу

Прямая речь: "Ключевое сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.

Реклама:

И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей".

Детали: Президент отметил, что ситуация на Донбассе остается очень тяжелой.

Он заверил, что украинская армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам как можно больше потерь.

ВИДЕО ДНЯ

"Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области отбирают основные усилия и, к сожалению, много жизней. Тяжело и в Харьковской области, на юге нашего государства, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы", – констатировал Зеленский.

Он также упомянул ситуацию в Энергодаре и отметил необходимость быстрой реакции мира на российские удары по Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти