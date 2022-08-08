Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Западе начали говорить о санкциях против Турции из-за договоренностей с РФ – FT

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 18:27

Страны Запада не исключают введения карательных мер против Турции на фоне углубления ее отношений с Россией, начавшей полномасштабную войну против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Financial Times.

Шесть западных чиновников рассказали изданию о беспокойстве по поводу договоренностей лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина расширить сотрудничество в сферах торговли и энергетики после встречи в Сочи.

Реклама:

Один из чиновников ЕС заявил, что Брюссель "все более внимательно" следит за турецко-российскими отношениями. Другой источник Financial Times предположил, что некоторые западные страны могут призвать свои компании выйти из турецкого рынка, если Эрдоган пойдет на воплощение договоренностей с Путиным.

Три источника из Евросоюза отметили, что объединение пока не начинало обсуждений возможных санкций против Турции, ведь непонятно, что именно конкретно согласовали турецкий и российский президенты. Кроме того, решение на уровне ЕС будет сложно принято.

Но даже без формального согласия всех членов Евросоюза отдельные страны могут, например, "ввести ограничения на торговлю и финансы или попросить крупные финансовые компании уменьшить вложения в турецкие компании".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, отмечают источники Financial Times, подобные шаги противоречат коммерческим интересам западных компаний. Кроме того, Анкара по-прежнему угрожает блокировать членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом Альянсе.

Напомним, накануне встречи Эрдогана и Путина в Сочи The Washington Post сообщило со ссылкой на украинскую разведку, что Россия просит Турцию помочь ей обходить западные санкции, введенные за вторжение в Украину.

В ходе встречи президенты Турции и России договорились о частичном расчете за российский газ в рублях, а Анкара согласилась ввести российскую платежную систему "Мир" в пяти своих банках.

Читайте также: "Байрактары" и туристы из России: какую позицию заняла Турция в нынешней войне.

Темы: ТурцияРосcиясанкцииЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
Все новости...
Реклама: