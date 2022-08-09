ВСУ остановили 10 попыток врага штурмовать на границе Луганщины и Донетчины

Российская армия оказывает давление на Луганщине, чтобы лишить Вооруженные силы Украине возможности усилить другие направления.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай у Telegram

Прямая речь: "Враг применяет все имеющееся вооружение, чтобы вынудить ВСУ сосредоточить основные усилия именно здесь и не допустить каких-либо маневров.

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Только за минувшие сутки наши военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганщины и Донецкой области. Вблизи восьми населенных пунктов пыталась работать авиация оккупанта".

Детали: По данным Гайдая, россияне нанесли ракетный удар, совершили две попытки танковых атак, нанесли поражение населенных пунктов минометами.