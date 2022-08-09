"Запутались во лжи": омбудсмен прокомментировал заявление росСМИ о "смерти защитника Азовстали"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что ему не поступала информация о смерти военнопленного из Азовстали в СИЗО, о которой накануне сообщили росСМИ.

Источник: Лубинец в комментарии УП

Прямая речь: "Украинская сторона не знает имени и фамилии погибшего и на сегодняшний день не получала официальных сообщений о смерти украинского военнопленного от российской стороны. Не получали информацию и в Национальном информационном бюро, которое, согласно Женевским конвенциям, осуществляет обмен информацией с российской стороной о военнопленных через посредство Международного комитета Красного креста".

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Детали: По его мнению, российские медиа распространили дезинформацию и "сами запутались в своей лжи".

Прямая речь: "О смерти военнопленного в российских медиа сообщается только 9 августа 2022 года, хотя в статье отмечается, что он "умер в следственном изоляторе республики до завершения расследования уголовного дела в отношении всех обвиняемых и передачи дела в суд".

Сообщение же о передаче дела в суд вышло месяцем ранее - 5 июля этого года, когда так называемая "прокуратура ДНР" передала дело в так называемый "Верховный суд ДНР" по 10 украинским военнопленным "Медведей" и просит применить к ним высшую меру наказания - смертную казнь. 1 августа 2022 года начался суд - слушание дела в Донецке, вынесение приговора планируется на завтра - 10 августа 2022 года.

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Детали: Таким образом, сообщение о смерти военнопленного опубликовали только через месяц, то есть за день до публичного вынесения приговора. По мнению омбудсмена, это сделали намеренно, ведь на показаниях якобы случайно умершего человека собираются выстраивать приговор. Также это свидетельствует, что реальных фактов совершения преступлений со стороны украинских защитников нет.

Лубинец добавил, что эта информационная операция РФ имеет целью оказывать давление на военнопленных и их родственников, Украину и международных партнеров.

Прямая речь: "Это составляющая одного и того же процесса, что и осуждение на временно оккупированных к смертной казни трех человек: Саадуна Брагима из Марокко и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, защищавших Украину после полномасштабного вторжения России в ряды ВСУ.

Какая-либо организация судебного процесса и решение квазисудов на временно оккупированных территориях не признается Украиной и миром. Попытки России повысить ставки и заставить украинскую сторону и ее партнеров вести переговоры с прокси-образованиями - так называемыми ДНР - не будут иметь успеха".

Предыстория: