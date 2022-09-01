Зеленский строчками украинских поэтов обратился к школьникам

Президент Владимир Зеленский поздравил дошкольников, школьников и студентов с началом нового учебного года.

Источник: офис президента

Прямая речь: "Этот учебный год все начинают по-разному. Кто-то вдали от дома – в других регионах Украины. Кто-то вдали от дома – в других странах. Кто-то дистанционно, в онлайн-формате. Кто-то в родной школе или в своем университете, но все же не в покое.

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Однако важно, что учебный год начинается. Важно, что обучение продолжается. И что знание об Украине не прерывается".

Детали: Президент декламировал строки из стихотворений Олеся Гончара, Василия Симоненко, Тараса Шевченко, Василия Стуса, Ивана Франко и Лины Костенко.