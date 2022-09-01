Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский строчками украинских поэтов обратился к школьникам

Мазуренко Алена Четверг, 1 сентября 2022, 08:32

Президент Владимир Зеленский поздравил дошкольников, школьников и студентов с началом нового учебного года.

Источник: офис президента

Прямая речь: "Этот учебный год все начинают по-разному. Кто-то вдали от дома – в других регионах Украины. Кто-то вдали от дома – в других странах. Кто-то дистанционно, в онлайн-формате. Кто-то в родной школе или в своем университете, но все же не в покое.

Однако важно, что учебный год начинается. Важно, что обучение продолжается. И что знание об Украине не прерывается".

Детали: Президент декламировал строки из стихотворений Олеся Гончара, Василия Симоненко, Тараса Шевченко, Василия Стуса, Ивана Франко и Лины Костенко.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Зеленскийобразованиедетивойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

МАГАТЭ сохранит присутствие на ЗАЭС - Гросси

Германия не собирается платить Польше триллион долларов: вопрос репараций закрыт

фото"Связали руки, на голову чехол и казнили": нашли еще одного замученного россиянами

Путин приказал оккупантам захватить Донецкую область до 15 сентября – Генштаб

Семь украинских медиа получат награду Free Media Pioneer, среди них УП

Путин убеждает школьников, что Украины не существовало и оккупанты защищают Россию

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Зеленский
Зеленский отметил государственными наградами еще 149 военных
СМИ: Зеленские запретили сдавать россиянам свою виллу в Италии
Трасс в случае избрания премьером Британии сразу позвонит Зеленскому
Последние новости
21:06
В Еврокомиссии рассказали, сколько украинских детей учатся в школах ЕС
21:04
"Укрзализныця" получит почти 100 миллионов евро от ЕБРР
21:00
тестЧто вы помните из школьной программы? Проверьте знания до 1 сентября
20:56
фото, видеоНа территории бывшего ЛАЗ во Львовской области – масштабный пожар
20:45
В Укртрансбезопасности разоблачили схему с разрешениями на перевозки на $1,5 миллиона ежегодно
20:39
Подоляк назвал странным, что миссия МАГАТЭ пробыла на ЗАЭС всего 2 часа
20:33
МАГАТЭ сохранит присутствие на ЗАЭС - Гросси
20:15
Минюст планирует новые иски о конфискации активов Януковича и окружения Путина в сентябре
20:10
1 сентября на оккупированной Луганщине: покупка флажков, гимн РФ и изъятие книг
20:09
Зенитчики Воздушных сил сбили ракету Х-59 в Херсонской области
Все новости...