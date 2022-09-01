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Данилов: Россия должна лишиться колоний, они уже начинают шататься

Катерина ТищенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 23:15
Данилов: Россия должна лишиться колоний, они уже начинают шататься
Алексей Данилов, скриншот видео

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Россия должна лишиться колоний, захваченных в 19-20 веках, и что они уже "начинают шататься".

Источник: Данилов в интервью Наталье Мосейчук

Прямая речь: "Должна произойти очень простая вещь. Российская Федерация должна лишиться колоний, которые она захватила в 19-20 веках…

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Нам нужно понимать, что Россия – одна из немногих стран, которые в 21 веке имеют колонии. Эти колонии, которые они в свое время захватили – они забрали у людей язык, традиции, они забрали у них культуру, они их колонизировали. Там же огромное количество – это колонии РФ… Их нужно освободить, чтобы эти народы стали свободны. И тогда уже будет совсем другая ситуация. Тогда мы увидим, сколько той России".

Детали: Данилов заявил, что Ичкерия и Татарстан – это точно не Россия.

"У нас есть исследования, где четко понятен перечень тех территорий, которые к России не имеют никакого отношения, и не хотят иметь… Почему они безумствуют? Они уже начинают потихоньку шататься и шататься", – сказал секретарь СНБО.

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"Пусть каждый думает о своем доме, мы же не будем о них думать. Наша задача – сделать так, чтобы желание у россиян сунуть нос в нашу страну, как у Буратино, исчезло раз и навсегда. Это наша миссия", – добавил он.

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Темы: ДаниловРосcия
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