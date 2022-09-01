Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов: Россия должна лишиться колоний, они уже начинают шататься

Катерина ТищенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 23:15
Алексей Данилов, скриншот видео

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Россия должна лишиться колоний, захваченных в 19-20 веках, и что они уже "начинают шататься".

Источник: Данилов в интервью Наталье Мосейчук

Прямая речь: "Должна произойти очень простая вещь. Российская Федерация должна лишиться колоний, которые она захватила в 19-20 веках…

Нам нужно понимать, что Россия – одна из немногих стран, которые в 21 веке имеют колонии. Эти колонии, которые они в свое время захватили – они забрали у людей язык, традиции, они забрали у них культуру, они их колонизировали. Там же огромное количество – это колонии РФ… Их нужно освободить, чтобы эти народы стали свободны. И тогда уже будет совсем другая ситуация. Тогда мы увидим, сколько той России".

Детали: Данилов заявил, что Ичкерия и Татарстан – это точно не Россия.

"У нас есть исследования, где четко понятен перечень тех территорий, которые к России не имеют никакого отношения, и не хотят иметь… Почему они безумствуют? Они уже начинают потихоньку шататься и шататься", – сказал секретарь СНБО.

"Пусть каждый думает о своем доме, мы же не будем о них думать. Наша задача – сделать так, чтобы желание у россиян сунуть нос в нашу страну, как у Буратино, исчезло раз и навсегда. Это наша миссия", – добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Алексей Данилов: Россия распадется еще при нашей жизни

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ДаниловРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Целостность ЗАЭС нарушали несколько раз – Гросси

Кадровый голод: РФ может позволить себе не более 350 тыс. военных в Украине – разведка

ISW: Путин пытается подготовить "почву" для создания новых российских сил осенью и зимой

Шмыгаль отложил подписание постановления о командировках мужчин – Гетманцев

Россияне не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ – Зеленский

Лукашенко заявил, что развязка в Украине близка из-за конфликта. В ОП опровергли

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Данилов
Секретарь СНБО считает, что Россия начала войну против Украины еще в 2004 году
"Рабе, подножке, грязи Москвы": Данилов ответил спикеру Совфеда
Данилов назвал 5 отличий Украины от России, которые являются решающими в войне
Последние новости
13:47
Киевляне сдали на макулатуру 25 тонн русских книг, чтобы купить машину для военных
13:40
Всего 20% украинских беженцев планируют вернуться из Польши до зимы: причины
13:36
Правительство одобрило новые санкции против РФ и Беларуси, список лиц возглавили дочери Путина
13:35
Норвежская энергокомпания Equinor завершила выход из последнего совместного проекта из РФ
13:34
Более 70% университетов готовы проводить очное обучение – Шкарлет
13:24
Россияне ударами с С-300 разрушили спорткомплекс "Локомотив" в Харькове
12:55
Дефицит госбюджета в августе остался на уровне 5 миллиардов – Минфин
12:50
Более 80% венгров против закрытия въезда россиянам и предоставления оружия Украине
12:49
Целостность ЗАЭС нарушали несколько раз – Гросси
12:47
Жена выспрашивала у своего мужа-военного позиции ВСУ и передавала оккупантам - СБУ
Все новости...