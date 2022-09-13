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ВСУ разбили силы РФ, определенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО - британская разведка

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 08:22

Выведенные в последнюю неделю из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии, которую в РФ определили для проведения контрударов в случае войны с НАТО.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии во вторник, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что 1-я гвардейская танковая армия, подчиненная Западному военному округу, понесла значительные потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена ​​до начала украинского контрнаступления в Харькове.

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"1-я гвардейская танковая армия была одной из самых престижных российских армий, выделена для обороны Москвы и определена для проведения контрударов в случае войны с НАТО. С сильным упадком 1-й гвардейской танковой армии и других формирований Западного военного округа обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослабли. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал", - говорится в сводке.

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Напомним, в последние дни украинские силы начали контрнаступление не только в Херсонской, но и Харьковской области. Некоторые западные политики на этом фоне призвали усилить военную помощь Украине.

Ранее представитель Белого дома Карин-Жан Пьер заявила, что Украина ведет ожесточенную борьбу для освобождения территорий, и осудила ракетные удары России по энергетической инфраструктуре.

Темы: войнаРосcияНАТОразведка
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