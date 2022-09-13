ВСУ разбили силы РФ, определенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО - британская разведка
Выведенные в последнюю неделю из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии, которую в РФ определили для проведения контрударов в случае войны с НАТО.
Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии во вторник, пишет "Европейская правда".
Отмечается, что 1-я гвардейская танковая армия, подчиненная Западному военному округу, понесла значительные потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена до начала украинского контрнаступления в Харькове.
"1-я гвардейская танковая армия была одной из самых престижных российских армий, выделена для обороны Москвы и определена для проведения контрударов в случае войны с НАТО. С сильным упадком 1-й гвардейской танковой армии и других формирований Западного военного округа обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослабли. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал", - говорится в сводке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 September 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 13, 2022
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Напомним, в последние дни украинские силы начали контрнаступление не только в Херсонской, но и Харьковской области. Некоторые западные политики на этом фоне призвали усилить военную помощь Украине.
Ранее представитель Белого дома Карин-Жан Пьер заявила, что Украина ведет ожесточенную борьбу для освобождения территорий, и осудила ракетные удары России по энергетической инфраструктуре.