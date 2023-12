ВСУ разбили силы РФ, определенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО - британская разведка

Выведенные в последнюю неделю из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии, которую в РФ определили для проведения контрударов в случае войны с НАТО.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии во вторник

Отмечается, что 1-я гвардейская танковая армия, подчиненная Западному военному округу, понесла значительные потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена ​​до начала украинского контрнаступления в Харькове.

"1-я гвардейская танковая армия была одной из самых престижных российских армий, выделена для обороны Москвы и определена для проведения контрударов в случае войны с НАТО. С сильным упадком 1-й гвардейской танковой армии и других формирований Западного военного округа обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослабли. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал", - говорится в сводке.

