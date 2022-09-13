Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ разбили силы РФ, определенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО - британская разведка

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 08:22

Выведенные в последнюю неделю из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии, которую в РФ определили для проведения контрударов в случае войны с НАТО.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии во вторник, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что 1-я гвардейская танковая армия, подчиненная Западному военному округу, понесла значительные потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена ​​до начала украинского контрнаступления в Харькове.

"1-я гвардейская танковая армия была одной из самых престижных российских армий, выделена для обороны Москвы и определена для проведения контрударов в случае войны с НАТО. С сильным упадком 1-й гвардейской танковой армии и других формирований Западного военного округа обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослабли. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал", - говорится в сводке.

Напомним, в последние дни украинские силы начали контрнаступление не только в Херсонской, но и Харьковской области. Некоторые западные политики на этом фоне призвали усилить военную помощь Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее представитель Белого дома Карин-Жан Пьер заявила, что Украина ведет ожесточенную борьбу для освобождения территорий, и осудила ракетные удары России по энергетической инфраструктуре.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаРосcияНАТОразведка
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год: более 50% на оборону

Воздушные силы за два часа приземлили два российских самолета

обновленоВ ОП презентовали первый документ о гарантиях безопасности для Украины

Клерк из аппарата премьера 15 лет сливал ФСБ секретные документы

В Кремле прокомментировали отступление РФ в Украине и критическую реакцию соцсетей

Резников объяснил, почему контрнаступление на Херсонщине продвигается медленнее

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

война
Генштаб: лечащимся российским военным не выплачивают денежное обеспечение
На освобожденных территориях ежедневно фиксируют до 200 военных преступлений россиян – штаб
ВСУ отбили вражеские атаки в районах семи населенных пунктов – сводка
Последние новости
22:12
Оккупанты в Балаклее устроили тюрьму, где пытали людей - полиция
21:45
"Это будет 10 Чернобылей в одном месте" – министр защиты окружающей среды об угрозе взрыва ЗАЭС
21:39
Под Луганском оккупанты на сотнях гражданских машинах вывозит награбленное - Генштаб
21:32
Во Франции пятничная забастовка авиадиспетчеров грозит отменой половины рейсов
21:21
Правительство привлекло почти 1,5 миллиарда от продажи ОВГЗ, но преимущественно валютных
21:18
У Зеленского рассказали иностранным послам, как видят Фонд восстановления Украины
20:50
В Киеве лучшим старшеклассникам будут выплачивать ежемесячную стипендию
20:49
В Харьковской области полностью возобновили энергоснабжение после обстрелов
20:32
Зеленский собирал Ставку: заслушал командующих о контрнаступлении
20:11
Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год: более 50% на оборону
Все новости...