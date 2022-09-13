ЗСУ розбили сили РФ, визначені ключовими у потенційній війні з НАТО - британська розвідка
Виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яку в РФ визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО.
Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії у вівторок, пише "Європейська правда".
Відзначається, що 1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу, зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.
"1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділена для оборони Москви і визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Із сильним занепадом 1-шої гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал", - йдеться у зведенні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 September 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 13, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r0Cf3z3wab
Нагадаємо, в останні дні українські сили розпочали контрнаступ не лише в Херсонській, а й у Харківській області. Деякі західні політики на цьому тлі закликали посилити військову допомогу Україні.
Раніше речниця Білого дому Карін-Жан П’єр заявила, що Україна веде запеклу боротьбу задля звільнення територій, і засудила ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі.