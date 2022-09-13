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ЗСУ розбили сили РФ, визначені ключовими у потенційній війні з НАТО - британська розвідка

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 08:22

Виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яку в РФ визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії у вівторок, пише "Європейська правда".

Відзначається, що 1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу,  зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.

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"1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділена для оборони Москви і визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Із сильним занепадом 1-шої гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал", - йдеться у зведенні.

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Нагадаємо, в останні дні українські сили розпочали контрнаступ не лише в Херсонській, а й у Харківській області. Деякі західні політики на цьому тлі закликали посилити військову допомогу Україні.

Раніше речниця Білого дому Карін-Жан П’єр заявила, що Україна веде запеклу боротьбу задля звільнення територій, і засудила ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

Теми: війнаРосіяНАТОрозвідка
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