ЗСУ розбили сили РФ, визначені ключовими у потенційній війні з НАТО - британська розвідка

Виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яку в РФ визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії у вівторок, пише "Європейська правда".

Відзначається, що 1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу, зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.

"1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділена для оборони Москви і визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Із сильним занепадом 1-шої гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал", - йдеться у зведенні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/BYZhjLmtmf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r0Cf3z3wab