Россияне ударили из "Градов" по Никопольскому району: раненый мужчина
Ночью 2 сентября российские войска обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области – один человек получил ранения.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "В Красногригорьевской общине ранен 56-летний мужчина. Он пытался спастись от обстрелов – ехал из села. Вражеский снаряд попал рядом с машиной. Мужчина в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести".
Детали: Также от российской атаки пострадали два села Красногригорьевской общины: один дом уничтожен, еще 16 – изуродованы.
Обстрелом задело помещение местного лицея, автомобили, газопроводы и линии электропередач.
Сейчас без света осталось более 2 000 человек, без воды – почти 5 000. На месте уже работают аварийные бригады.
В других районах области ночь прошла без обстрелов.