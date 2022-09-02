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Россияне ударили из "Градов" по Никопольскому району: раненый мужчина

Ирина БалачукПятница, 2 сентября 2022, 07:59
ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

Ночью 2 сентября российские войска обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области – один человек получил ранения.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "В Красногригорьевской общине ранен 56-летний мужчина. Он пытался спастись от обстрелов – ехал из села. Вражеский снаряд попал рядом с машиной. Мужчина в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести". 

 
Фото Из Telegram резнИченкО

Детали: Также от российской атаки пострадали два села Красногригорьевской общины: один дом уничтожен, еще 16 – изуродованы. 

 
Фото Из Telegram резнИченкО

Обстрелом задело помещение местного лицея, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Сейчас без света осталось более 2 000 человек, без воды – почти 5 000. На месте уже работают аварийные бригады.

В других районах области ночь прошла без обстрелов.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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