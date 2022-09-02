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Одна из правящих партий Германии призвала разобрать "Северный поток-2"

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 10:49

Парламентская фракция "Свободных демократов" - одного из трех членов правящей "светофорной коалиции" - призвала разобрать так и не запущенный российский газопровод "Северный поток-2".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

"Мы требуем демонтировать "Северный поток-2" и как можно быстрее разработать концепцию юридической, технической и правовой защиты", - говорится в документе-позиции, одобренном на встрече в Бремене.

"Свободные демократы" отмечают, что "Северный поток" изначально был геополитическим проектом, направленным на изоляцию Украины, и в итоге навредил и Германии.

Партия призывает к расширению санкций против руководства РФ и выдворению из страны родственников подсанкционных россиян, имеющих визы и право на жительство в Германии.

Они также отмечают, что если отдельные страны, включая кандидатов в члены ЕС, не спешат присоединяться к санкциям, помогают РФ обходить их или даже поставляют России оружие, за это должны быть последствия.

Ранее разобрать "Северный поток-2" призвал президент Польши Анджей Дуда.

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Темы: Северный поток-2Германия
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