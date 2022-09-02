Глава Никопольского района: На противоположном берегу стало меньше оккупантов

Каховское водохранилище, Никополь и Эннергодар на карте

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что на противоположном от Никополя берегу Каховского водохранилища стало меньше российских военных.

Источник: Евгений Евтушенко в Telegram вечером 2 сентября

Прямая речь: "За последние дни на противоположном берегу стало меньше живой силы и техники оккупантов. ВСУ работают!".

Детали: По словам главы Никопольского РВА, 2 сентября в течение дня не зафиксировано ни одного обстрела территории района.

Однако к вечеру "на противоположном берегу зафиксировано движение вражеской техники: оно не такое оживленное, но есть".

Евтушенко призвал жителей воспользоваться правилом двух стен или находиться в укрытиях.

От УП: Уменьшение численности личного состава российских подразделений в районе Энергодара может быть связано с визитом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, который состоялся 1 сентября, после чего там остаются 5 или 6 экспертов этой организации.

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Генштаб ВСУ 2 сентября заявил, что в связи с приездом комиссии МАГАТЭ российские оккупанты вывезли всю военную технику с территории ЗАЭС: "Около 100 единиц переместили на завод "Атом Энергомаш", остальные – рассредоточили в ближайшее населённых пунктах".

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что перед визитом миссии организации на Запорожскую атомную электростанцию ​​российские оккупанты вывели по крайней мере часть своих сил.