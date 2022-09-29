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"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 22:52
Фото: Getty Images

Сенат США (верхняя палата парламента) в четверг окончательно принял законопроект о так называемом временном бюджетном финансировании, в котором предусмотрены 12,3 миллиарда долларов немедленной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За законопроект проголосовали 72 сенатора, против выступили 25. Во вторник верхняя палата Конгресса примерно таким же количеством голосов поддержала включение его в повестку дня.

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Теперь документ отправляется в Палату представителей, где, как ожидается, будет проголосован в пятницу. Это позволит американскому правительству избежать шатдауна - вынужденной приостановки работы госучреждений, которая может начаться в субботу.

Законопроект включает пакет помощи Украине в ее борьбе с российскими войсками. Это в частности $3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку; $1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, которые оказали поддержку; и $2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

Дополнительные $35 млн пойдут на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине, а также на предотвращение краж этих материалов.

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Как сообщалось, министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи размером 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, или HIMARS.

Позже стало известно, что часть пакета направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.

Темы: СШАУкраинавойнабюджет
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