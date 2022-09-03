Белый дом: Россия использует энергетику как оружие против Европы

Москва использует энергетику как инструмент давления на Европу – об этом заявил Белый дом, комментируя остановку газопровода "Северный поток".

Источник: представитель Совета национальной безопасности при президенте Соединенных Штатов в электронном письме Reuters

Дословно: "К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергию как оружие против европейских потребителей".

Детали: Представитель СНБ заявил, что США и Европа сотрудничают, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов. По его словам, в результате этих усилий европейские хранилища газа будут заполнены до критического зимнего отопительного сезона. В то же время он отметил, что одних этих усилий недостаточно.

Что предшествовало: В российском "Газпроме" заявили, что в ходе проведения регламентных работ на агрегате на станции "Портова" обнаружили утечку масла и до устранения проблемы газопровод будет полностью остановлен. "Газпром" не предоставил новые временные рамки.