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Берлин согласился с кандидатурой нового посла Украины в Германии - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 3 сентября 2022, 08:22

По информации немецких СМИ, Германия согласилась с кандидатурой Алексея Макеева на нового посла Украины, который заменит Андрея Мельника.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщают Welt am Sonntag и Spiegel.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер согласился на назначение новым послом Алексея Макеева.

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Алексей Макеев сейчас является спецпредставителем МИД Украины относительно санкционной политики и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в том числе в Берлине и Берне, хорошо владеет немецким языком.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрей Мельника с должности посла Украины в Германии. Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии уже восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются из страны через четыре, не более шести лет.

Позже германские СМИ сообщали, что новым послом Украины могут назначить Алексея Макеева.

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Андрей Мельник сообщил, что окончательно покинет пост 14 октября.

Напомним, Мельник попросил о личной встрече с немецким канцлером Олафом Шольцом, чтобы извиниться за свои слова об "обиженной ливерной колбасе".

О том, как и почему происходит дипломатическая ротация, читайте в статье Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?

Темы: Германия
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