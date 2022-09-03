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Берлин согласился с кандидатурой нового посла Украины в Германии - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 3 сентября 2022, 08:22

По информации немецких СМИ, Германия согласилась с кандидатурой Алексея Макеева на нового посла Украины, который заменит Андрея Мельника.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщают Welt am Sonntag и Spiegel.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер согласился на назначение новым послом Алексея Макеева.

Алексей Макеев сейчас является спецпредставителем МИД Украины относительно санкционной политики и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в том числе в Берлине и Берне, хорошо владеет немецким языком.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрей Мельника с должности посла Украины в Германии. Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии уже восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются из страны через четыре, не более шести лет.

Позже германские СМИ сообщали, что новым послом Украины могут назначить Алексея Макеева.

Андрей Мельник сообщил, что окончательно покинет пост 14 октября.

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Напомним, Мельник попросил о личной встрече с немецким канцлером Олафом Шольцом, чтобы извиниться за свои слова об "обиженной ливерной колбасе".

О том, как и почему происходит дипломатическая ротация, читайте в статье Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?

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Темы: Германия
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