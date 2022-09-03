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Орбан полетел в Москву на похороны Горбачева

"Европейская правда"Суббота, 3 сентября 2022, 10:43

Премьер Венгрии Виктор Орбан утром 3 сентября отправился в Москву на похороны последнего лидера СССР Михаила Горбачева.

Как сообщают венгерские медиа, пишет "Европейская правда", об этом сказал руководитель пресс-службы премьера Берталон Хаваши.

В венгерскую делегацию, кроме Орбана, войдут политик его партии "Фидес" Тамаш Дойч, историк Мария Шмидт, политический директор Балаш Орбан и юрист Имре Конья.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал в комментарии российскому "РИА Новости", что встречи Орбана и президента РФ Владимира Путина в рамках этой поездки не планируется.

Как сообщалось, сам Путин попрощался с умершим Горбачевым в морге и не приедет на похороны.

Напомним, Россия согласилась поставить Венгрии дополнительные 700 миллионов кубометров газа после визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву. После этого Управление по атомной энергетике Венгрии выдало разрешение на проект "Пакш II" - расширение атомной электростанции "Пакш", которым будет заниматься российская государственная корпорация "Росатом".

"Газпром" с 1 сентября будет поставлять в Венгрию через Сербию на 5,8 млн кубометров больше газа в сутки, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

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Темы: РосcияВенгрия
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