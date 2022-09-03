ЗАЭС снова на резервной линии электропередач, работает один энергоблок
Запорожская АЭС была отключена от последней основной линии электропередач, электроэнергия поставляется по резервной линии. Также снова отключен один из двух работавших энергоблоков.
Источник: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), "Энергоатом"
Дословно: "Украинская Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в очередной раз потеряла связь с последней оставшейся магистральной внешней линией электропередачи, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии".
Детали: Украинский персонал сообщил экспертам МАГАТЭ, что четвертая действующая 750-киловольтная линия электропередач вышла из строя. Еще три были потеряны ранее во время военных действий.
Электроэнергия от АЭС поставляется по резервной линии 330/750 кВ, соединяющей объект с близлежащей тепловой электростанцией. Эта же линия может обеспечить резервное питание ЗАЭС в случае необходимости, отметили в МАГАТЭ.
"Кроме того, руководство станции проинформировало команду МАГАТЭ о том, что один из двух действующих блоков ЗАЭС в субботу во второй половине дня был отключен из-за ограничений сети. Тот же блок №5 был отключен также 1 сентября — в день прибытия генерального директора Гросси на объект — из-за внутреннего сбоя в электроснабжении, но на следующий день он был снова подключен", — сообщили в агентстве.
Там добавили, что один энергоблок все еще работает.
Позже "Энергоатом" сообщил, что энергоблок №5 Запорожской АЭС был отключен в результате непрерывных обстрелов со стороны российских войск.
Дословно "Энергоатом": "Вечером 3 сентября 2022 года после обстрелов российскими оккупантами линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины и из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной линии в 19:35 энергоблок №5 ЗАЭС был отключен.
Сейчас в работе остается 6-й энергоблок, который с ограниченной мощностью через резервную линию подает электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС".
Что предшествовало: 1 сентября в результате обстрела российской армией Запорожской атомной электростанции отключился работающий 5-й энергоблок, также повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.
2 сентября "Энергоатом" сообщил, что энергоблок №5 Запорожской АЭС, отключенный в результате обстрела россиянами, снова подключен к энергосети.
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