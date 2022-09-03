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Президент Евросовета призвал ЕС немедленно решить вопрос цен на российские энергоносители

"Европейская правда"Суббота, 3 сентября 2022, 22:05
Шарль Мишель, фото Getty Images

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейская комиссия не может ждать до выступления Урсулы фон дер Ляйен 14 сентября, чтобы предложить решения по энергетическому кризису.

Об этом он заявил в интервью нескольким европейским СМИ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Нельзя терять ни дня", — сказал Мишель, добавив, что для ЕС важно решить вопрос ценовых ограничений.

"Это не ново; мы не начинаем эти дебаты сегодня. Вот почему в прошлом мы несколько раз приглашали Комиссию внести на стол конкретные предложения, чтобы помочь государствам-членам принять решение", - сказал Мишель.

Фон дер Ляйен заявила в пятницу, что она твердо убеждена в необходимости ограничения цены на российский газ, экспортируемый по трубопроводу в ЕС.

Комиссия изложила свое мнение в черновом документе. Он призывает к ограничению цены на электроэнергию из источников, отличных от газа, и к перераспределению средств высокодоходных производителей энергии, чтобы смягчить удар по потребителям.

Министры энергетики стран ЕС должны встретиться 9 сентября на экстренном саммите.

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Напомним, вечером 2 августа "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" якобы из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать. Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий.

В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".

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Темы: ЕСРосcиягаз
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