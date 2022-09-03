Президент Євроради закликав ЄС негайно вирішити питання цін на російські енергоносії
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейська комісія не може чекати до виступу Урсули фон дер Ляєн 14 вересня, щоб запропонувати рішення щодо енергетичної кризи.
Про це він заявив в інтерв'ю кільком європейським ЗМІ, пише "Європейська правда" із посиланням на Politico.
"Не можна втрачати жодного дня", - сказав Мішель, додавши, що для ЄС важливо вирішити питання цінових обмежень.
"Це не нове; ми не починаємо ці дебати сьогодні. Ось чому минулого ми кілька разів запрошували Комісію внести на стіл конкретні пропозиції, щоб допомогти державам-членам ухвалити рішення", - сказав Мішель.
Фон дер Ляєн заявила в п'ятницю, що вона твердо переконана в необхідності обмеження ціни на російський газ, що експортується трубопроводом до ЄС.
Комісія виклала свою думку у чорновому документі. Він закликає до обмеження ціни на електроенергію з джерел, відмінних від газу, та до перерозподілу коштів високоприбуткових виробників енергії, щоб пом'якшити удар споживачам.
Міністри енергетики країн ЄС мають зустрітись 9 вересня на екстреному саміті.
Нагадаємо, увечері 2 серпня "Газпром" оголосив про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" нібито через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати. Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 виявили витік масла по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній.
У Єврокомісії оголошення "Газпрому" назвали "ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника" і "доказом цинізму Росії".