Германия обещает Украине €200 млн помощи внутренним переселенцам

Германия обещает Украине дополнительные 200 миллионов евро (199,02 миллионов долларов) для финансирования программ помощи внутренне перемещенным лицам.

Источник: министерша экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, цитирует Reuters

Прямая речь: "Я буду говорить с премьер-министром (Украина – ред.) Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в заботе о переселенцах".

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"Деньги будут предназначены для того, чтобы помочь переселенцам в Украине и дальше давать возможность обеспечивать себя самым необходимым"

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в понедельник посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По данным Международной организации по миграции ООН, на 23 августа после вторжения России 24 февраля около 7 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами в Украине.