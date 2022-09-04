ВСУ ликвидировали почти 500 российских вояк в сутки
Воскресенье, 4 сентября 2022, 09:04
Вооруженные силы ликвидировали около 450 оккупантов, а общее количество на 7 месяц войны составляет 49 500 уничтоженных русских воинов.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.09 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 49500 (+450) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2049 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4430 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 1147 (+13) ед,
- РСЗО – 294 (+1) ед,
- средства ПВО - 156 (+3) ед,
- самолетов – 236 (+1) ед,
- вертолетов – 206 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+0),
- крылатые ракеты – 203 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3276 (+8) ед,
- специальная техника – 106 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.