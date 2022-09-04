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В ВСУ рассказали, как уничтожили российский самолет, не выпустив ни одной ракеты

Валентина РоманенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 13:20
фото Армія Inform

На счету зенитной ракетной батареи "Бук М1" под руководством Героя Украины Ярослава Мельника 28 уничтоженных целей врага: 11 боевых самолетов разных типов, 2 вертолета, 2 крылатые ракеты и 13 БПЛА.

Источник: Армия Inform

Детали: В материале информагентства Минобороны рассказывается о работе подразделения с начала войны. Батарея офицера полгода противостояла врагу в Харьковской области. Иногда зенитчики вступали в противовоздушные бои с десятком и более вражескими самолетами.

Также военным удалось уничтожить российский самолет, не выпустив ни одной ракеты. Когда это произошло – в материале не разглашается.

Прямая речь Мельника: "Также мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так потрясло летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился...

Это не единственная ситуация, когда результат превосходил наши ожидания. Однажды мы получили задачу обнаружить и уничтожить две выпущенные врагом крылатые ракеты. Наша самоходная огневая установка может работать одновременно только по одной цели. Мы осознавали, что уничтожение даже одной крылатой ракеты будет большой удачей. Цель мы обнаружили, выполнили боевой запуск. Наша зенитная ракета разорвалась так, что обломками повредила две крылатые ракеты рашистов".

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