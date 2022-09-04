В воскресенье РФ нанесла по Украине 14 ракетных и более 15 авиаударов – сводка Генштаба

В течение дня оккупанты нанесли по Украине 14 ракетных и более 15 авиационных ударов, ВСУ отразили попытки наступления в районе 8 населенных пунктов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "В течение текущих суток враг нанес 14 ракетных и более 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего государства. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Ставок".

"Подразделениям ВСУ удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Краснополье, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Зайцево, Кодема, Соледар и Первомайское".

Детали: Авиационная группировка противника ведет боевые действия с целью поддержки действий наземных группировок, интенсивнее всего – на Южнобужском и Донецком направлениях.

Противник производил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – 12 населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, также применил БПЛА. Ужесточение интенсивности обстрелов вдоль государственной границы объясняется недавней ротацией артиллерийских подразделений противника на указанном направлении. Кроме того, не исключается применение противником диверсионно-разведывательных групп в приграничных районах Украины;

направлении – 12 населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, также применил БПЛА. Ужесточение интенсивности обстрелов вдоль государственной границы объясняется недавней ротацией артиллерийских подразделений противника на указанном направлении. Кроме того, не исключается применение противником диверсионно-разведывательных групп в приграничных районах Украины; на Харьковском направлении обстрелял районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Петровка, Русская Лозовая, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Норцовка, Гусаровка, Чеполь, Покровское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Перемога и Гусаровка. Кроме того, применил БПЛА в районах населенных пунктов Питомник, Русская Лозовая, Слатино, Ивановка, Балаклея, Савинцы и Русские Тишки;

направлении обстрелял районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Петровка, Русская Лозовая, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Норцовка, Гусаровка, Чеполь, Покровское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Перемога и Гусаровка. Кроме того, применил БПЛА в районах населенных пунктов Питомник, Русская Лозовая, Слатино, Ивановка, Балаклея, Савинцы и Русские Тишки; на Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Богородичное, Долина, Краснополье, Новая Дмитровка, Дмитровка, Мазановка, Сулиговка, Карнауховка. Нанес авиационный удар по Богородичному;

направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Богородичное, Долина, Краснополье, Новая Дмитровка, Дмитровка, Мазановка, Сулиговка, Карнауховка. Нанес авиационный удар по Богородичному; на Краматорском направлении совершил обстрелы в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Звановка, Спирное, Веселое, Переездное. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богородичное и Верхнекаменное;

направлении совершил обстрелы в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Звановка, Спирное, Веселое, Переездное. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богородичное и Верхнекаменное; на Бахмутском направлении совершал обстрелы в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка, Выемка и Раздоловка;

направлении совершал обстрелы в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка, Выемка и Раздоловка; на Авдеевском направлении – Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Орловка;

направлении – Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Орловка; на Новопавловском направлении – Марьинка, Парасковеевка, Никольское, Угледар, Сладкое, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Павловка, Новодонецкое, Новомайорское, Нескучное, Времовка, а также нанес авиационный удар в районе Новомихайловки;

направлении – Марьинка, Парасковеевка, Никольское, Угледар, Сладкое, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Павловка, Новодонецкое, Новомайорское, Нескучное, Времовка, а также нанес авиационный удар в районе Новомихайловки; на Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Заречное, Щербаки, Новоданиловка, Белогорье, Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольговское, Новополь, Новоселка, Бурлацкое, Времовка. Также нанес авиационные удары в районах Белогорья, Полтавки и Времовки;

направлении враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Заречное, Щербаки, Новоданиловка, Белогорье, Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольговское, Новополь, Новоселка, Бурлацкое, Времовка. Также нанес авиационные удары в районах Белогорья, Полтавки и Времовки; на Южнобужском направлении противник продолжает вести оборонительные действия, обстреляв практически все населенные пункты вдоль линии столкновения. Кроме того, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Любомировка, Безымянное, Костромка, Белогорка, Большое Артаково. Для коррекции огня артиллерии активно применил БпЛА.

Силы обороны Украины удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории Украины.

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Ракетные войска и артиллерия наземных группировок украинских войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. За текущие сутки нанесено поражение по пунктам управления, районам сосредоточения боевой техники и личному составу.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов врага.

В Генштабе также сообщили, что проблемным противником остается вопрос пополнения своих потерь в живой силе. Так, в исправительной колонии №124 города Донецк представители частной военной кампании "Вагнер" пытаются вербовать осужденных в состав своего подразделения.

Также в районе населенного пункта Херсон военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса подняли бунт, написали отказ от участия в боевых действиях. Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды. Часть военнослужащих забрали представители контрразведки противника, дальнейшая их судьба неизвестна.

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