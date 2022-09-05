В Крыму наблюдается принудительная активизация вооруженных сил – ОК "Юг"

Россияне в оккупированном Крыму формируют подразделения для возможного "подтягивания резервов" на материковую часть Украины, однако ВСУ держат под огневым контролем пути, по которым враг может попасть на оккупированную Херсонщину.

Источник: начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" 5 сентября

Прямая речь: "В Крыму наблюдается принудительная активизация сил: что есть – стягивается и мобилизуется, сворачивается в такие подразделения, которые могли бы гипотетически применяться. Они (оккупанты – ред.) понимают, что им нужно будет подтягивать резервы (из Крыма – ред.), но также осознают, что те пути, которыми эти резервы могут попасть на временно оккупированную Херcонщину, они тоже находятся под нашим огневым контролем. Мы отслеживаем эту ситуацию".