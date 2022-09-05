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Боррель: ЕС будет поддерживать Украину, несмотря на любой шантаж России

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 16:52
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, GETTY IMAGES

Европейский Союз продолжит поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Главный месседж сегодняшней встречи всему миру в том, что ЕС продолжит поддерживать Украину, несмотря на любые угрозы и шантаж России. Я говорил это много раз: вам не нужны аплодисменты, вам не нужны хорошие слова, вам нужна конкретная поддержка и оружие. И мы предоставляем ее", - сказал Боррель.

Он заявил о необходимости выведения российских военных со всей территории Украины, в том числе оккупированных территорий.

"Мы будем оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку столько, сколько нужно. Наша цель – помочь Украине выиграть войну. Мы хотим, чтобы эта война закончилась, но не каким-либо образом, а в соответствии с нормами территориальной целостности Украины", - сказал он. Боррель.

Ранее ЕС и Украина подписали соглашение о 500 млн евро бюджетной поддержки для Украины. Также было подписано четыре секторальных соглашения.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с поставкой газа по "Северному потоку" будут сохраняться до тех пор, пока не будут сняты западные санкции.

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Темы: ЕС
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