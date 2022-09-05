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Ученые опубликовали новый прогноз распространения радиации в случае аварии на ЗАЭС

Алена МазуренкоПонедельник, 5 сентября 2022, 21:43
Ученые опубликовали новый прогноз распространения радиации в случае аварии на ЗАЭС
Радиационная ситуация в Украине 3-5 сентября

В случае аварии на Запорожской атомной электростанции радиоактивное загрязнение прежде всего коснулось бы юга Украины, включая Крыма, а дальше переместилось бы на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.

Источник: исследование Укргидрометцентра

Дословно: "Результат моделирования условного выброса на ЗАЭС с началом в 17:33 (Киев) 4/09/2022 и с продолжительностью 15 часов показывает, что воздушные массы 4 сентября могут транспортировать выбросы ЗАЭС на юг над территорией Запорожской и Херсонской областей и всей территории временно оккупированного Крыма.

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Пройдя над Черным морем, воздушные массы начнут перемещаться к западу на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии".

Детали: Моделирование перемещения атмосферных масс-носителей продуктов выброса АЭС в случае условной радиационной аварии в течение 72 часов выполнили на основе глобального прогноза погоды.

 

Также ученые смоделировали подобные "аварии" на Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС.

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Отмечается, что радиационная ситуация в зоне наблюдения ЗАЭС с 4 августа по 5 сентября 2022 оставалась стабильной.

Предыстория:

  • Россия в начале полномасштабной войны захватила Чернобыльскую АЭС, а 4 марта захватила Запорожскую АЭС, создав риски радиационной катастрофы. В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории ЗАЭС.
  • 15 июля в украинском "Энергоатоме" сообщили, что россияне устанавливают ракетные комплексы на территории ЗАЭС, из которых обстреливают район Никополя.
  • 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.
  • 2 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.
  • 5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.
  • 5 сентября в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов россиянами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединявшая станцию ​​с энергосистемой Украины.

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Темы: ЗАЭСвойнапогодаЭнергодар
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