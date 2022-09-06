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Нехватка разведывательных БПЛА усложняет операции РФ – британская разведка

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 08:55

Россия испытывает трудности с поддержкой запасов БПЛА, которые усугубляются нехваткой компонентов в результате международных санкций.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Ведомство приводит сообщение, что 5 сентября силы РФ совершили 27 вылетов БПЛА над западным берегом Днепра по сравнению со средним показателем 50 в течение дня в августе. 21 августа украинские силы сообщили об уничтожении трех российских тактических БПЛА "Орлан-10" за один день.

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В обзоре отмечают, что в последние годы российская доктрина отводит все более заметную роль БПЛА, в частности, с целью выявления целей для нанесения ударов артиллерией.

БПЛА могут быть уязвимы как к кинетическому действию, когда их непосредственно сбивают, так и к электронным помехам.

Учитывая боевые потери, вполне вероятно, что Россия испытывает трудности с поддержкой запасов БПЛА, которые усугубляются нехваткой компонентов в результате международных санкций.

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"Ограниченная доступность разведывательных БПЛА, вероятно, усугубляет тактическую ситуационную информированность командиров и все больше усложняет российские операции", - считают в британском минобороны.

Как сообщалось, британская разведка считает, что политической целью операции на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволит Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса.

Вместе с тем, полагают в британском ведомстве, одной из главных проблем российских солдат остаются проблемы с их оплатой.

Темы: войнаРосcияразведка
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