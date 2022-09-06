Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нехватка разведывательных БПЛА усложняет операции РФ – британская разведка

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 08:55

Россия испытывает трудности с поддержкой запасов БПЛА, которые усугубляются нехваткой компонентов в результате международных санкций.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Ведомство приводит сообщение, что 5 сентября силы РФ совершили 27 вылетов БПЛА над западным берегом Днепра по сравнению со средним показателем 50 в течение дня в августе. 21 августа украинские силы сообщили об уничтожении трех российских тактических БПЛА "Орлан-10" за один день.

В обзоре отмечают, что в последние годы российская доктрина отводит все более заметную роль БПЛА, в частности, с целью выявления целей для нанесения ударов артиллерией.

БПЛА могут быть уязвимы как к кинетическому действию, когда их непосредственно сбивают, так и к электронным помехам.

Учитывая боевые потери, вполне вероятно, что Россия испытывает трудности с поддержкой запасов БПЛА, которые усугубляются нехваткой компонентов в результате международных санкций.

"Ограниченная доступность разведывательных БПЛА, вероятно, усугубляет тактическую ситуационную информированность командиров и все больше усложняет российские операции", - считают в британском минобороны.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, британская разведка считает, что политической целью операции на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволит Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса.

Вместе с тем, полагают в британском ведомстве, одной из главных проблем российских солдат остаются проблемы с их оплатой.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаРосcияразведка
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ освободили на юге новые населенные пункты – Гуменюк

фото"Вместе мы переживем этот шторм": Трасс произнесла первую речь в должности премьера Британии

Белый дом: Признание России спонсором терроризма может навредить Украине

Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся – "Схемы"

Верховный Суд окончательно запретил партию Шария

Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

война
Потери России в войне против Украины перевалили за 50 тысяч вояк
Донетчина: армия РФ уничтожила ракетным ударом гимназию в Курахово
Россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу – Вилкул
Последние новости
23:17
Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает – Зеленский о запрещении виз для россиян
23:07
Германия передала Украине РЛС COBRA и еще пять Gepard
22:52
Экономические новости 6 сентября: МАГАТЭ о военных РФ на ЗАЭС, новые аресты имущества россиян в Украине
22:48
Зеленский поговорил с Трасс и пригласил ее в Украину
22:41
НБУ "напечатал" еще 15 миллиардов гривень для правительства
22:40
Трасс назначила новых министров, главу Минобороны оставила
22:39
Спали в своем доме, когда туда влетела ракета: история погибшей семьи из Одесской области
22:38
Украина будет и дальше требовать признания РФ спонсором терроризма – Кулеба
22:15
В Польше опасаются проникновения ДРГ с территории Украины
22:06
обновлено от 19.35Подрыв "коменданта" Бердянска: оккупанты сменили версию с "трупа" на "остался без ног"
Все новости...