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Брак розвідувальних БПЛА ускладнює операції РФ – британська розвідка

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 08:55

Росія має труднощі з підтримкою запасів БПЛА, що посилюються нестачею компонентів внаслідок міжнародних санкцій.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Відомство наводить повідомлення, що 5 вересня сили РФ здійснили 27 вильотів БПЛА над західним берегом Дніпра порівняно із середнім показником 50 протягом дня у серпні. 21 серпня українські сили повідомили про збиття трьох російських тактичних БПЛА "Орлан-10" за один день.

В огляді відзначають, що рстанніми роками російська доктрина відводить дедалі помітнішу роль БПЛА, зокрема, з метою виявлення цілей для завдання ударів артилерією. 

БПЛА можуть бути вразливі як до кінетичної дії, коли їх безпосередньо збивають, так і до електронних перешкод.

Враховуючи бойові втрати, цілком імовірно, що Росія має труднощі з підтримкою запасів БПЛА, що посилюються нестачею компонентів внаслідок міжнародних санкцій.

"Обмежена доступність розвідувальних БПЛА, ймовірно, погіршує тактичну ситуаційну поінформованість командирів і дедалі більше ускладнює російські операції", - вважають у британському міноборони.

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Як повідомлялося, британська розвідка вважає, що політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволить Кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу. 

Разом з тим, вважають у британському відомстві, однією з головних проблем російських солдатів залишаються проблеми з їхньою оплатою.

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Теми: війнаРосіярозвідка
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