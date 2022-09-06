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Россияне штурмуют в Луганской области, на Донетчине разрушили школу – регионы

Роман ПетренкоВторник, 6 сентября 2022, 10:02
украинские защитники, фото генштаба

На Луганщине за ночь враг дважды предпринимал штурмовые действия на Бахмутском направлении, где держат оборону защитники Луганщины, а на Николаевщине россияне попали в склад с зерном фермерского хозяйства.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасщине, Кировоградщине, Запорожье, Полтавщине, Черниговщине, Киевщине и Житомирщине.

Сумщина: ночью и утром под обстрелами Белопольская и Шалыгинская громады. Обстрелы из минометов и артиллерии. Предварительно – без последствий, детальная информация уточняется. Вчера в течение дня россияне совершили 6 обстрелов приграничных громад Сумской области, в ходе которых зафиксировано 39 прилетов из САУ и минометов, также 2 очереди из стрелкового оружия. К счастью, без потерь.

Днепропетровщина: россияне снова обстреляли Никопольский район. В Никополе — двое раненых. В городе один частный дом разрушен, 11 частных и 20 многоэтажных повреждены. Повреждены также два лицея, детский сад, центр технического творчества, спортивный клуб, несколько газоводов низкого давления. Выведено из строя несколько линий электропередач – без света 2 000 абонентов. В Марганецкой громаде без пострадавших и разрушений.

Харьковщина: ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Погиб один человек. По области в течение суток враг наносил удары по Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому районам. Возникали пожары в частных домах, хозяйственных постройках, открытых территориях. Из артиллерии россияне обстреливали Дергачевскую громаду, горел жилой дом. В Золочевской громаде из-за обстрелов возник пожар в частном домовладении. Погибли два человека.

Луганщина: за ночь противник дважды предпринимал штурмовые действия на Бахмутском направлении, где держат оборону защитники Луганщины. За ночь оккупантами нанесены два ракетных удара, совершено восемь артобстрелов и 17 минометных. Трижды россияне применяли РСЗО, дважды — танк и один раз — БМП.

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Донетчина: ночью - обстрел Курахово, разрушена школа. Информация о пострадавших уточняется. В сутки обстреляны Бахмут, Авдеевка, Курахово, с.Хромово, с.Богоявленка. Повреждена многоэтажка и 5 частных жилых домов, служебный автомобиль. По области 4 раненых гражданских в сутки. В области отсутствует газоснабжение и частично вода и электричество. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: ночью - обстрелы окрестности с. Явкино Баштанской громады. Попали в склад с зерном фермерского хозяйства, в результате чего возник пожар. Пострадавших нет, по повреждениям – информация уточняется. Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о повреждениях и пострадавших выясняется.

Херсонщина: силами ВСУ уничтожен склад вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки, понтонная переправа вблизи села Львове, поражен пункт управления в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта в Николаевском и Бериславском районах. Ситуация в Херсонской области остается напряженной.

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Темы: Луганская областьДонецкая областьвойна
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