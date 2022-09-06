Россия получила больше от продажи энергоносителей, чем потратила на войну – исследование

Доходы России от экспорта ископаемой энергии за первые шесть месяцев войны в Украине значительно превысили затраты на вторжение.

Об этом говорится в отчете финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Авторы исследования установили, что доход РФ за этот период составил эквивалент в 158 миллиардов евро. С другой стороны, стоимость войны оценивается в 100 млрд евро.

Анализ фиксирует экспорт нефти, газа и угля в период с 24 февраля по 24 августа этого года, в то время как оценивались данные морского и трубопроводного транспорта. Они показали, что ЕС был самым большим покупателем с 85 миллиардами евро, за которым следовал Китай с 35 миллиардами евро.

В ЕС лидером по закупке российских энергоресурсов является Германия с объемом 19 миллиардов евро, что сделало ее вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в мире сразу после Китая.

Аналитик CREA Лаури Милливирта объяснил, что Россия "все еще получает рекордные доходы" от ископаемого топлива, несмотря на падение объемов экспорта.

"Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести тарифы или ограничение цен на импорт из России и ускорить меры по энергосбережению", – настаивает Милливирта. Прежде всего, необходимо сократить потребление нефти и газа "путем ускорения использования чистой энергии и электрификации посредством тепловых насосов и электромобилей", отметил он.

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