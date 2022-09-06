Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия получила больше от продажи энергоносителей, чем потратила на войну – исследование

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 11:11
Российский газ, иллюстративный фото ТАСС

Доходы России от экспорта ископаемой энергии за первые шесть месяцев войны в Украине значительно превысили затраты на вторжение.

Об этом говорится в отчете финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Авторы исследования установили, что доход РФ за этот период составил эквивалент в 158 миллиардов евро. С другой стороны, стоимость войны оценивается в 100 млрд евро.

Анализ фиксирует экспорт нефти, газа и угля в период с 24 февраля по 24 августа этого года, в то время как оценивались данные морского и трубопроводного транспорта. Они показали, что ЕС был самым большим покупателем с 85 миллиардами евро, за которым следовал Китай с 35 миллиардами евро.

В ЕС лидером по закупке российских энергоресурсов является Германия с объемом 19 миллиардов евро, что сделало ее вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в мире сразу после Китая.

Аналитик CREA Лаури Милливирта объяснил, что Россия "все еще получает рекордные доходы" от ископаемого топлива, несмотря на падение объемов экспорта.

"Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести тарифы или ограничение цен на импорт из России и ускорить меры по энергосбережению", – настаивает Милливирта. Прежде всего, необходимо сократить потребление нефти и газа "путем ускорения использования чистой энергии и электрификации посредством тепловых насосов и электромобилей", отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, накануне Кремль начал прямой шантаж Запада, выдвинув условия прокачки газа по "Северному потоку".

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: РосcиявойнаэнергетикаЕС
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Идет жестокое противостояние почти по всей линии фронта, но ВСУ абсолютные молодцы – Зеленский

ВСУ освободили на юге новые населенные пункты – Гуменюк

фото"Вместе мы переживем этот шторм": Трасс произнесла первую речь в должности премьера Британии

Белый дом: Признание России спонсором терроризма может навредить Украине

Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся – "Схемы"

Верховный Суд окончательно запретил партию Шария

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Росcия
Эрдоган об энергокризисе: Европа пожинает то, что посеяла
Россия потеряла в Украине более 25 тысяч военных – Минобороны Британии
Официальная социология РФ убеждает, что 70% россиян до сих пор поддерживают войну с Украиной
Последние новости
01:09
Харьков: Был ракетный удар от россиян, загорелось здание
00:45
Сумщина: Россияне выпустили 140 различных боеприпасов, обстреляли семь громад
00:01
"Шахтер" разгромил немецкий "Лейпциг" в первом туре группового этапа ЛЧ
23:52
Зеленский отреагировал на отчет МАГАТЭ о ЗАЭС: миссия нуждается в более широком мандате
23:35
Идет жестокое противостояние почти по всей линии фронта, но ВСУ абсолютные молодцы – Зеленский
23:17
Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает – Зеленский о запрете виз для россиян
23:07
Германия передала Украине РЛС COBRA и еще пять Gepard
22:52
Экономические новости 6 сентября: МАГАТЭ о военных РФ на ЗАЭС, новые аресты имущества россиян в Украине
22:48
Зеленский поговорил с Трасс и пригласил ее в Украину
22:41
НБУ "напечатал" еще 15 миллиардов гривень для правительства
Все новости...