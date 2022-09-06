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Львовянин переправлял мужчин за границу под видом волонтеров и водителей – ОГП

"Украинская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 15:16
Львовянин переправлял мужчин за границу под видом волонтеров и водителей – ОГП
Изьятие доказательств, фото с ОГП

Правоохранители задержали на Львовщине мужчину, который за 6 тысяч долларов переправлял мужчин призывного возраста за границу под видом "волонтеров" и "водителей".

Источник: Офис генерального прокурора в Facebook и Департамент стратегических расследований Нацполиции в Telegram

Детали: По данным следствия, 33-летний житель Львова разработал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста в страны ЕС. В частности, за 6000 долларов США он обещал изготовить документы, которые предоставили бы "клиенту" статус волонтера или второго водителя в рейсовом автобусе международных перевозок. Все детали "путешествия" он сообщал заказчикам за несколько часов до пересечения границы.

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Подозреваемый был задержан после получения 3000 долларов. Ему сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке военнообязанных через госграницу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Мера пресечения – содержание под стражей. 

 

Темы: ЛьвовЛьвовщинаОфис генпрокурораполиция
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