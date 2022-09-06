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МАГАТЭ не может предлагать деоккупацию ЗАЭС из-за ограничения мандата - "Энергоатом"

Евгений КизиловВторник, 6 сентября 2022, 16:50
МАГАТЭ не может предлагать деоккупацию ЗАЭС из-за ограничения мандата - Энергоатом
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Getty Images

У миссии МАГАТЭ ограничен мандат на Запорожской АЭС, поэтому она не может требовать от России деоккупации станции.

Источник: президент "Энергоатома" Петр Котин в интервью Reuters

Детали: Ситуацию на АЭС он назвал "очень опасной" и беспрецедентной из-за повреждений линий электропередачи, соединяющих станцию ​​с украинской энергосистемой.

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По словам Котина, Киев ожидает услышать больше, чем выражение беспокойства от МАГАТЭ.

Прямая речь: "Возникла необычная ситуация. Все эксперты и сам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси понимают: все, что нужно, это деоккупация станции. Однако они не могут это предложить прямо из-за ограничения мандата".

Больше деталей: Президент "Энергоатома" отметил, что создание постоянного представительства МАГАТЭ на Запорожской АЭС было правильным шагом, но корень проблемы остается – российские войска продолжают контролировать станцию.

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Прямая речь: "Нам действительно нужны результаты этой миссии. Выводы экспертов должны помочь разрешить ситуацию вокруг станции и привести к деоккупации. Если нет, то мы должны иметь какие-либо другие жизнеспособные результаты".

Предыстория:

  • Россия 4 марта захватила Запорожскую АЭС, создав риски радиационной катастрофы. В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории ЗАЭС.
  • 15 июля в украинском "Энергоатоме" сообщили, что россияне устанавливают ракетные комплексы на территории ЗАЭС, из которых обстреливают район Никополя.
  • 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.
  • 5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.
  • Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 6 сентября планирует опубликовать доклад о миссии на Запорожскую АЭС, которую захватили российские оккупанты.

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Темы: МАГАТЭЗАЭСоккупация
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